Barcelona denega la beca per a casals d’estiu a 3.852 nens que complien els requisits

“Beca denegada per falta de recursos municipals”. Aquest és el missatge que dilluns a la nit l'Ajuntament de Barcelona va enviar a 3.852 famílies a les quals s'havia concedit una ajuda econòmica municipal perquè els nens poguessin fer casals d'estiu. Les sol·licituds denegades corresponen a les famílies que tenien concedides ajudes d'entre el 30% i el 60% de les despeses, amb rendes anuals d'entre 6.000 i 9.000 euros per membre de la unitat familiar. El Consistori afirma que intentarà ampliar el pressupost, d'uns tres milions, per becar una part dels menors que n'han quedat exclosos.

L'Ajuntament de Barcelona manté que aquest any s'han fixat barems més baixos que el 2018 per “beneficiar les famílies amb menys recursos, les persones amb discapacitat i les famílies monoparentals”. L'ampliació d'aquests barems ha fet que, amb el pressupost de què disposa el Consistori, s'hagi pogut becar el 100% de les famílies amb menys recursos, a les quals es proporciona el 90% del preu del casal durant dues setmanes. En total, es tracta de 13.824 menors en què les famílies han acreditat que “la renda personal disponible per al nucli de convivència” és de menys de 6.000 euros anuals.

Les famílies excloses són les que tenen una renda personal per nucli de convivència que oscil·la entre els 6.000 i els 7.500 euros en cas de les beques del 60% o entre 7.500 i 9.000 euros en el cas del 30%. L'Ajuntament assegura que encara hi ha temps per presentar al·legacions i ampliar el pressupost i becar part d'aquests menors que han quedat exclosos.

Dani Montaner, de l'Associació de Famílies d'Alumnes de l'escola Dovella del Clot, lamenta: “Seran molts nens els qui, per una mala planificació del Consistori, es quedaran sense aquest servei municipal”. Montaner assegura que el cost mitjà d'aquestes activitats a la setmana és de 120 euros. “Imagina't una família amb tres fills que van a un casal dues setmanes. En total són 720 euros. Sense ajudes de cap tipus és poc viable que aquests menors puguin participar en el casal”, denuncia.

L'Associació Esportiva Ciutat Vella organitza sis casals d'estiu a la ciutat. Un portaveu de l'entitat denuncia: “L'any passat va haver-hi molt mala previsió per part del Consistori i aquest any ha anat a pitjor. Les famílies a les quals els concedien el 60% i el 30% no viuen en l'abundància i segur que molts menors es quedaran sense fer aquest tipus d'activitats”.

La Fundació Pere Tarrés està avaluant “la repercussió” que tindrà la denegació de les beques. “Tenim 545 nens en casals socials de Barcelona, 99 colònies de centres del Poblenou i el Poble-sec. Nosaltres rebem beques de diverses administracions i no sabem fins a quin punt ens afectarà. Sobretot en activitats que són 100% socials i becades, com un casal que fem a l'agost al Raval”, lamenta una portaveu de la fundació. La Federació d'Associacions de Pares d'Alumnes de Catalunya (FAPAC) ha sol·licitat una reunió amb l'Ajuntament per esclarir què ha passat.

El Consistori fa anys que beca un màxim de dues setmanes d'aquestes activitats a les famílies amb menys recursos. El 2014 el pressupost era d'1.193.457 euros per a aquest tipus d'ajudes. El 2019 la quantitat assignada és de 3.191.249 (258.751 euros menys que l'import final invertit el passat 2018). Segons el Consistori, en els cinc últims anys ha augmentat un 66,89% el nombre de menors que han rebut una beca per a aquestes activitats. Ha passat de 7.668 el 2014 a 13.824 el 2019.