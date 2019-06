Rosalía entra a l’AMPA d’una escola de les Borges Blanques

El videoclip de la cançó Malamente, de Rosalía, acumula més de 80 milions de visualitzacions a YouTube. La tonada s'enganxa tant que la cançó s'ha popularitzat arreu, fins al punt que li ha donat èxit mundial i dos premis Grammy llatins a la cantautora de Sant Esteve Sesrovires. Malamente ha estat font d'inspiració per a les mares i pares d'alumnes de l'escola Joan XXIII, a les Borges Blanques, que han utilitzat la cançó per fer un vídeo amb el qual busquen reclutar més voluntaris per a l'AMPA del centre.

"Va, qui entra" és el títol del tema. I la seva idea ha corregut com la pólvora, fins al punt que ja sumen més de 22.000 visualitzacions a internet. La diferència amb l'encomanadissa melodia original de Rosalía és que, en aquest cas, més que fer-li un cant al desamor, els protagonistes desgranen, amb un marcat accent de Ponent, els problemes que ha d'afrontar l'AMPA de l'escola. "Va, qui entra", pregunten, amb la base flamenca repicant de fons, i es dediquen a exposar que "falta gent per folrar llibres" i que només calen "quatre gotes" perquè s'inundi el pati, "se'ns entolla el sauló", canten.

El videoclip està protagonitzat per membres de la Junta de l’AMPA, amb la col·laboració de l’equip docent de l’escola. Els impulsors de la idea relaten que la finalitat és "engrescar les famílies perquè entrin a formar part de la junta de l’AMPA o a participar en totes les activitats i projectes del curs vinent". D'imaginació n'hi posen molta.