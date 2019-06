Els nombrosos trucs dels carteristes per robar i passar desapercebuts a Barcelona

Moment en què un carterista roba a una dona. ATLAS

En un moviment gairebé imperceptible els carteristes s'enduen moneders, rellotges i tota mena d'objectes de valor. Des de seguir la víctima en un grup de tres perquè mentre un d'ells localitza on porta la cartera i l'hi roba, els altres dos oculten els moviments del seu company amb mapes turístics, a saludar amistosament un desconegut simulant un regateig quan el que fa, en realitat, és robar-li el rellotge. Amb totes aquestes tècniques aconsegueixen botins de luxe. Les aglomeracions al Metro són també un botí assegurat, ja que el robatori passa desapercebut. Per aquesta raó, els Mossos d'Esquadra han publicat una sèrie de vídeos a Twitter en els quals mostren com identificar les diferents tàctiques dels lladres.