El Barça trenca el seu disseny tradicional amb una samarreta a quadres

El FC Barcelona i Nike van presentar aquest dilluns les noves samarretes de l'equip, que trencaran la tradicional disposició de franges verticals amb uns quadres similars als dels escacs però combinant els colors blau i grana. El disseny geomètric de la samarreta és molt semblat al que ha portat durant els últims anys la selecció croata.

El dibuix és trencador ja que el Barça, amb múltiples variacions, sempre havia estat fidel a la combinació dels seus colors en franges verticals. El nou disseny ja ha provocat reaccions contràries a les xarxes socials. Una altra de les novetats és que la senyera se situarà a la part inferior frontal del coll.

El segon equipament serà de color groc, travessat per una franja diagonal blaugrana, molt semblant a la que va utilitzar el Barça en la temporada 1983-1984, temporada en la qual la figura era Maradona i l'equip va disputar la Recopa. La tercera indumentàris serà de color blau verdós i es comptarà amb una samarreta amb els colors de la senyera per determinades ocasions.

Les noves samarretes es van presentar aquest dilluns a la botiga oficial Barça Store del Camp Nou per a un grup reduït de socis i es posen a la venda aquest mateix dimarts.

Per primera vegada en la història es posarà a la venda la samarreta de l'equip femení del Barça, que des de la passada temporada, en la qual va arribar a la final de la Champions, compta amb un patrocinador propi, Stanley. Aquesta samarreta estarà disponible a les tendes a partir de la primera setmana de juliol.

Segons un comunicat oficial del club, el Barça i Nike arrenquen la campanya de llançament amb el lema “el talent no té una sola forma”, i desitja impulsar el progrés i la creativitat, que uneixen Barcelona i el Barça com “més que un club” amb la forma de l'Eixample com a punt de partida. El barri barceloní està format per blocs d'edificis que formen quadrícules, d'acord amb el projecte dissenyat per l'enginyer i urbanista Ildefons Cerdà. La campanya també fa referència a la visió innovadora que recorda la frase d'un català universal, Antoni Gaudí: “Si no s'ha fet abans, és la millor raó per fer-ho”.