Cinc botigues per comprar sense generar residus

Yes Future

Alejandro Martínez i Olga Rodríguez, amics i ara també socis, van apujar la persiana de Yes Future el setembre del 2017 al barri de Sant Antoni, una botiga de productes sense plàstic ni envasos d’un sol ús. No és un supermercat però s’hi acosta. Excepte producte fresc, que encara no n’ofereixen, s’hi poden comprar la majoria de productes de la llista de la compra: alimentació, begudes, productes d’higiene personal i de neteja, utensilis del dia a dia i pa. “Vivíem junts i ens vam adonar que generàvem molts envasos d’un sol ús i molt de plàstic”, explica l’Alejandro. Per això es van apuntar a la filosofia residu zero. I com que per fer una compra més sostenible havien de recórrer a diferents botigues, van pensar a muntar una botiga on es pogués trobar gairebé de tot, amb producte ecològic, de proximitat, de productors i artesans locals o de cooperatives i comerç just. “No hem inventat res, hem recuperat la compra tal com es feia abans, el que s’ha perdut amb les grans superfícies”. Ells animen els clients a fer la compra amb els seus envasos, però tenen alternatives al plàstic per als que no en porten. Tenen bosses de paper reciclat, compostables, ampolles i tarrons de vidre o terrines de fècula de blat de moro.

Usar y Reusar

Ive Ramírez és més coneguda com La Ecocosmopolita, el nom del seu blog, on explica la seva manera de viure a la ciutat, buscant com es pot ser més sostenible entre edificis i asfalt. Va començar el blog el 2013, per compartir els seus canvis d’hàbits i facilitar el camí als que, com ella, neden contra corrent. Totalment bolcada en aquest projecte, va decidir fer-lo més viable obrint una botiga en línia, per vendre-hi alguns dels productes que ella consumeix per portar una vida menys contaminant. Per això, el 2016 es va unir a Tere Castillo i van crear Usar y Reusar, la seva botiga ideal. “Busquem alternatives als productes d’un sol ús i al plàstic”, explica, i remarca que en els darrers temps “aquest moviment ha crescut molt i també la competència”. Alguns dels productes que més venen són bosses per comprar a granel, que considera “un objecte súper transformador” perquè és un canvi molt fàcil de fer i evita milers de bosses de plàstic. Entre els productes estrella, també hi ha els del cicle menstrual: les compreses de tela i les copes, per substituir tampons i compreses d’un sol ús. “És un pas més difícil, però el 90% de les persones que ho proven fan el canvi”, assegura l'Ive. També hi podeu comprar altres articles d’higiene personal, com el xampú sòlid, i de la casa, com el bicarbonat per netejar o les esponges vegetals de luffa.

Cero Residuo

Si t’estàs iniciant en la compra residu zero, a Cero Residuo trobaràs una sèrie de kits que et poden ajudar en el teu propòsit. Pots començar amb el kit per a iniciats, que conté diferents mides de bosses de cotó per fer les compres a granel, i acabar convertit en un expert, una categoria que també té el seu kit, amb una ampolla i una canyeta d’acer inoxidable, un raspall de dents de bambú, un fregall de luffa i quatre embolcalls reutilitzables. Educada des de petita en el reciclatge i el respecte pel medi ambient, Bàrbara Lacroix es va anar convertint en una ciutadana residu zero impulsada per aquest moviment, que va descobrir gràcies a Bea Johnson, considerada la creadora d’aquest estil de vida, que a través dels seus canals ensenya com es pot viure segons les cinc R (rebutjar, reduir, reutilitzar, reciclar, compostar (rot en anglès). Després d’un temps aplicant aquesta filosofia en el seu dia a dia, la Bàrbara va decidir obrir una botiga per oferir els productes que li feien la vida més fàcil. Aviat farà un any que la va obrir, i cada vegada té més referències. Podeu trobar-hi productes d’ús habitual, des de raspalls de dents fins a cosmètica natural sòlida o amb envasos biodegradables. La Bàrbara reconeix que viure al 100% sense generar residus és molt difícil, però creu que la setmana que ve no haurà de fer cap esforç, almenys si no es posa malalta. “La salut és el primer, i quan vaig al metge sí que a vegades em recepta medicaments que van amb envasos de plàstic”. Si tot fos això...

El Safareig

El Safareig és una drogueria de barri, a Gràcia, que ha impulsat una croada per reduir els envasos i la contaminació, amb una botiga on es poden comprar els productes a granel i ecològics. A la idea original, els clients hi van afegir una altra demanda, productes sense perfums i especials per a persones amb sensibilitat química múltiple, dermatitis atòpica i al·lèrgies. Hi trobareu tot el que necessiteu per fer una neteja personal i de la llar més sostenible. Estris de neteja, petits electrodomèstics, sabons, cremes i també matèria prima per fer-vos vosaltres mateixos els sabons i cosmètics, com olis, argiles, glicerina vegetal, cera d’abelles, colorants... És divertida la seva campanya Apadrina un envàs. No té res de sofisticada ni de difícil, només us conviden a agafar un dels molts envasos que tenim a cases “tristos”, posar-li un nom (com el del producte amb el qual el reomplireu) i fer-lo “feliç” donant-los una nova vida al Safareig.

Aúpa Organics

Aquesta botiga, situada al Poblenou, també és una referència per comprar de manera més sostenible. Tenen versions orgàniques i de menor impacte de tot allò que necessiteu per als més petits de la casa, com roba de cotó orgànic, joguines de fusta o estris de puericultura de bambú. A més, a Aúpa Organics tenen un espai residu zero, on podreu comprar productes de neteja personal sense plàstic ni envasos d’un sol ús, articles per a l’alimentació dels petits fabricats amb materials alternatius al plàstic i biodegradables o objectes per a la llar de fusta i de materials naturals. No us perdeu la secció de joguines per omplir la panera dels tresors, on trobareu moltes propostes fetes amb elements naturals com un sonall de canyella natural, mig coco polit, llima natural dessecada o una pinya. I no són per menjar, no, són perquè els més petits juguin amb objectes naturals i vagin aprenent a rebutjar el plàstic. I tot això us ho podeu emportar amb la vostra bossa de tela perquè res porta embolcall. També tenen comerç en línia.