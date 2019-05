La CUP obre una reflexió després de perdre prop de 50.000 vots

“Es un dia trist, hem perdut el projecte rupturista de l'Ajuntament de Barcelona”. Amb aquestes paraules va qualificar la cap de llista de la CUP a la capital, Anna Saliente, els resultats durant la nit electoral. Els anticapitalistes han obert un procés de reflexió per buscar les causes de la seva pèrdua de suports. Al març van decidir no concórrer a les eleccions generals precisament per centrar-se en les municipals, el terreny de joc preferit històricament per la CUP. Però de poc ha servit reservar forces. Diumenge el projecte municipalista, bressol de la CUP i pel qual la formació havia reservat tots els seus efectius, va perdre prop de 50.000 vots, passant de 234.438 a 177.330. La principal fugida de vots dels anticapitalistes s'ha donat a l'àrea metropolitana de Barcelona.

Fa quatre anys, la CUP celebrava els millors resultats de la seva història, amb 372 regidors, representació a les quatre capitals de província i amb el triple de regidors de les anteriors municipals. Era un moment d'eufòria per als anticapitalistes que quatre mesos més tard van passar de tres a deu escons al Parlament. Els resultats del passat diumenge van certificar la clara tendència a la baixa de la formació anticapitalista. Als més de 100.000 vots que havien perdut en les autonòmiques del 2017, respecte de les del 2015, van succeir la retallada de 45 regidors i la desaparició en ajuntaments com Lleida i Barcelona després de les eleccions municipals.

A més d'aquestes dues capitals de província, la CUP tampoc tindrà presència en els consistoris de ciutats com l'Hospitalet de Llobregat, on es van deixar la meitat dels vots i s'han vist superats per VOX. A Terrassa han perdut l'únic regidor que tenien i a Mataró n'han perdut dos. A Reus han passat de sis regidors i de ser segona força darrere de CiU, a quedar cinquens amb tres representants, el mateix descens que han sofert a Sant Cugat del Vallès.

En tots aquests casos, a la pèrdua de vots cal afegir la recuperació de PSC i ERC com a factor per explicar la pèrdua de pes dels anticapitalistes. Per exemple, en el cas de Sant Cugat, encara que només perden 700 vots i un regidor, quedaran relegats com la força menys votada del ple per l'auge de socialistes i republicans.

Els anticapitalistes faran durant aquesta setmana una valoració oficial, però Saliente ja explicava hores després de conèixer els resultats que a Barcelona els havia perjudicat la polarització Maragall-Colau i el caire “personalista” que havien pres els comicis, mentre que a la resta de Catalunya, culpava la “assumpció del relat que parla de la negociació amb l'Estat que és incompatible amb la posició rupturista de la CUP”, i que explicaria l'ascens d'ERC i PSC.