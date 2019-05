La pèrdua de suports als districtes populars li costa la victòria a Colau

La reculada de Colau ha estat important a tota la ciutat i li ha costat un de cada cinc vots obtinguts el 2015, en passar del 25% al 20,7% de suport. Però ha estat molt desigual. Mentre que a Nou Barris s'ha arribat a desplomar gairebé 11 punts, 7 a Sant Andreu i 6 a Sant Martí —els districtes on més suport va obtenir fa quatre anys—, els comuns han aconseguit fidelitzar el seu electorat a Gràcia, on han repetit resultats, i a l’Eixample, on només han perdut un punt.

Aquests canvis, curiosament, han fet que els comuns siguin una força amb un vot repartit d'una manera molt més homogènia a la ciutat. De fet, Colau ha aconseguit guanyar a 6 dels 10 districtes de la ciutat —Ciutat Vella, Gràcia, Sant Andreu, Sant Martí, Sants-Montjuïc i Horta-Guinardó—, mentre que Maragall només ha vençut en dos —les Corts i l'Eixample.

El PSC ha estat el que ha crescut de manera molt notable on Colau ha perdut vots, especialment en aquells districtes on els socialistes històricament havien estat hegemònics. Collboni ha aconseguit que el PSC tornés a guanyar en un districte —Nou Barris, amb el 28% dels sufragis— després del desastre del 2015.

Ernest Maragall ha basat la victòria en un incontestable avanç a tots els districtes, que l'ha portat a superar folgadament el 20% dels vots a tota la ciutat, excepte als dos extrems de la renda per càpita (Sarrià a la part alta i Nou Barris a la baixa). Els republicans han aconseguit un incontestable lideratge al bloc independentista davant de la històrica davallada dels neoconvergents, que han obtingut els pitjors resultats de la seva història, i de la CUP, que es queda fora del ple municipal en no aconseguir superar la barrera del 5%.

En el vot de la dreta no independentista, el PP ha aconseguit mantenir pels pèls la representació, amb el 5,01% dels sufragis, mentre que a Ciutadans l'aposta per l'ex-primer ministre francès Manuel Valls li ha donat resultats dispars. Mentre que a Nou Barris, Sant Martí i fins i tot a la seva Horta natal els resultats obtinguts per la formació taronja han estat pràcticament iguals al del 2015, Valls sí que ha obtingut un suport notable als districtes amb més renda i ha guanyat a Sarrià-Sant Gervasi.