Els candidats a l’alcaldia de Barcelona demanen una participació massiva

Alguns dels candidats a l'alcaldia de Barcelona ja han anat a votar i han fet una crida a la ciutadania perquè participi en les eleccions. "Demano que tots els barcelonins i barcelonines vagin a votar massivament", ha dit l'alcaldessa de Barcelona i candidata d'En Comú, Ada Colau. Ha dit que cal votar "per conquistar el futur de la ciutat" i per "'donar un gran missatge d'esperança en un món que està en crisi". Després de dipositar el seu vot al centre cívic de la Sedeta de la capital catalana, acompanyada del seu marit i els seus dos fills i del diputat de la seva formació al Congrés Gerardo Pisarello, Colau ha declarat que els barcelonins tenen "l'última paraula" per decidir com afrontar "els grans reptes" de la ciutat.. "Hi ha grans reptes que hem d'afrontar i aquesta ciutat està preparada per fer-ho, no en tinc cap dubte", ha subratllat.

El candidat socialista, Jaume Collboni, també ha demanat una important participació: "Són les eleccions municipals més obertes de la història i per això és més important que mai que els barcelonenes i barcelonines participin. Barcelona es juga el seu ser o no ser", ha dit. També ha votat la número 2 de Junts per Catalunya, Elsa Artadi, que ha dit que la seva formació "sempre és la sorpresa" i ha animat els votants a anar a les urnes "de manera massiva".

Manuel Valls, candidat a la alcaldia de Barcelona per BCN Canvi - Ciutadans, també ha dit en votar que confia en una alta participació "en les eleccions municipals més importants des de la Transició". L'ex primer ministre de França ha dit que espera que avui es doni "el gran canvi" a Barcelona.

El candidat del PP a l’Ajuntament de Barcelona, Josep Bou, ha apostat per garantir la "convivència" i "passar pàgina" aquest 26-M. Just abans de votar al Centre Cívic Vil·la Florida de Sarrià-Sant Gervasi, Bou ha defensat que el PP garantiria la “convivència” a la ciutat. "Hem de passar pàgina cap a una Barcelona de tots i per a tots”, ha explicat el candidat popular, que ha insistit que aquest diumenge és “el dia de la llibertat”.

"Cal denunciar que no s'hagi pogut fer campanya en igualtat de condicions", ha dit el president de la Generalitat, Quim Torra, en referència als candidats a la presó (Oriol Junqueras, candidat de ERC a les Europeas y Quim Forn, candidat a l'alcaldia de Barcelona por JuntsxCat). "Esperem que la gent voti massivament i ompli les urnes, que són el nostre terreny de joc".

Un total de 5.646.404 catalans poden votar a les eleccions europees i 5.420.053 en les municipals d'aquest diumenge, segons dades de la Delegació del Govern a Catalunya. Per províncies, a Barcelona podran votar 4.041.062 electors en les municipals i 4.218.359 en les europees, mentre que a Girona podran fer-ho 516.984 en les municipals i 535.105 en les europees, a Lleida 299.223 en les municipals i 314.261 en les europees, i a Tarragona 562.784 en les municipals i 578.679 en les europees.

D'altra banda, 112.856 catalans han sol·licitat el vot per correu per a aquests comicis; 93.052 d'ells són residents a Catalunya o residents temporalment a l'estranger, mentre que 19.804 formen part del cens Electoral de Residents Absents (CERA) que viuen a l'estranger. Del total de sol·licituds presentades, s'han acceptat 91.699 (91.180 de residents a Catalunya i 519 de residents temporalment a l'estranger). La Delegació del Govern ha informat que les targetes censals enviades als electors amb motiu dels comicis a les Corts Generals del passat 28 d'abril seran vàlides per a les eleccions europees i municipals del 26 de maig, sempre que no s'hagin produït variacions de dades. Per a aquells electors que hagin registrat algun canvi s'enviarà una nova targeta censal amb la informació actualitzada.