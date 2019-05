“Cal establir sinergies amb la ‘Grancelona’, que és l’àrea metropolitana”

Javier Mariscal (València, 1950) segueix treballant al mateix lloc que els últims 30 anys, al seu estudi de Palo Ato, al Poblenou, i continua vivint al mateix barri des dels anys setanta, al voltant de Santa Maria del Mar, al Born. No s’ha mogut gaire perquè hi està molt a gust. De fet, ell és barceloní perquè ho va decidir, li encanta la ciutat, afirma l’artista. Segurament per això, no és gaire crític ni demana grans canvis, però quan li demanem que es mulli, acaba deixant anar alguna demanda. Vol una ciutat més verda, començant pels terrats i els edificis oficials, i també més ben connectada amb el seu entorn, a tots els nivells. Encara que viuria en un bar de Montjuïc, com l’antic Miramar, també creu que Barcelona ha de crear més sinergies amb la Grancelona, l’àrea metropolitana, perquè la seva vida transcorre amunt i avall per tota aquesta geografia.