Els tancs de ‘Westworld’ entren a Besalú

Tancs, tanquetes, sidecars, cotxes dels anys quaranta, soldats nazis, sorra i sacs als carrers han transformat el nucli antic de Besalú en un poble italià envaït per les tropes nazis el 1941. El rodatge de la tercera temporada de la sèrie Westworld de la productora nord-americana HBO ha trasbalsat els veïns de la localitat garrotxina, declarada Bé Cultural d'Interès Nacional el 1979. L'enregistrament de la sèrie blinda els carrers fins divendres. Malgrat les queixes d'alguns turistes, els veïns del poble estan contents de viure aquesta experiència. Alguns reconeixen que han començat a veure la sèrie, tot i que molts no n'havien sentit a parlar.

Westworld, de la mateixa cadena que la sèrie d'èxit Joc de trons, ha trobat en Besalú l'escenari ideal per a diverses localitzacions exteriors. Un dels directors va entrar a la població pel pont medieval i just en aquell moment es va dir: “És aquí”, detallen fonts municipals. Aquesta sèrie és també molt ambiciosa pel que fa al pressupost i el repartiment. Entre les cares conegudes hi ha els veterans Ed Harris i Anthony Hopkins. No obstant això, sembla que els protagonistes que estan rodant aquests dies a la Garrotxa són Thandie Newton, Rodrigo Santoro i Simon Quarterman. Ells, amb els seus dobles i altres actors, s'allotgen en un hotel de la localitat i en altres dels voltants.

Membres de l'equip de rodatge al pont medieval de Besalú. Toni Ferragut

Les localitzacions escollides per filmar les escenes són la plaça de la Llibertat –on hi ha l'Ajuntament–, la plaça del Prat de Sant Pere –on hi ha l'Església–, una altra petita plaça al carrer del Pont i el conegut pont romànic sobre el riu Fluvià.

Els balcons s'han tornat a vestir de roba estesa, les finestres tornen a tenir batents de fusta, algun bar s'ha convertit en una botiga de roba de l'època. L'edifici de l'Ajuntament és una taverna. Tots els negocis i cases particulars que s'han vist afectats pel rodatge tindran una compensació econòmica. La productora ha gestionat cadascun dels casos individualment depenent del grau d'afectació, “fins i tot els que els han estès roba al balcó”, asseguren fonts municipals.

El rodatge de diverses escenes al pont de soldats armats amb escopetes interceptant una parella o disparant cap al riu, en la qual s'han utilitzat drons, han obligat els Mossos d'Esquadra a tallar en moments puntuals el trànsit de vehicles. Durant els tres dies de rodatge, la mitja dotzena d'accessos al nucli antic han quedat tancats. La gran presència de tanques i de joves amb armilles grogues impedeix el pas a qualsevol que no pertanyi a l'equip tècnic o artístic. Només hi poden passar els que acrediten que són veïns, i només si no s'està rodant.

“Mai havia anat tanta gent a l'oficina de correus”, assegura una veïna. Aquesta és una de les maneres per les quals es pot accedir a carrers cèntrics de la localitat, això sí, sempre acompanyats per una ajudant de producció que t'acompanya a l'entrada i a la sortida. No obstant això, els veïns destaquen “l'amabilitat” del personal, proporcional a les dificultats que han posat a la premsa interessada a informar d'aquest rodatge.

Fa unes tres setmanes es van fer els càstings per agafar extres al municipi i als pobles veïns “no hi havia tanta gent al poble per fer de figurant”, asseguren des de l'Ajuntament. En total es va contractar unes 150 persones entre muntadors, controladors, ajudants de vestuari, maquilladores i extres. Entre els perfils més buscats hi havia joves d'aspecte nòrdic per figurar de soldats de l'exèrcit nazi, però també van seleccionar menors. Fa unes dues setmanes es van començar a caracteritzar els espais escollits i van aparèixer esvàstiques i altres símbols nazis que van conviure puntualment als balcons amb llaços grocs. Els bars van passar a ser botigues i les façanes dels edificis van tornar a mitjans del segle XX. “Està tan ben aconseguit que no es reconeix ni que sigui Besalú”, assegura una veïna. Els responsables del rodatge van reconèixer que havien tingut “poca feina per caracteritzar les localitzacions”, molt adequades a priori, cosa que, segons reconeixen, els ha estalviat despeses.

Una esvàstica coincideix en un balcó amb un llaç groc.

La tercera temporada d'aquesta sèrie, ambientada en un parc d'atraccions futurista on té lloc la revolució de les màquines, està previst que s'estreni l'any que ve. HBO va aprofitar fa uns dies l'últim capítol de Joc de trons per emetre un tràiler en què es va poder veure el nou fitxatge de la sèrie, Aaron Paul (Breaking bad). Segons van anunciar els creadors hi haurà un gir argumental radical. Està previst que el rodatge d'aquesta sèrie de ciència-ficció s'acabi divendres i que entre dissabte i diumenge la ciutat italiana del 1941 torni a convertir-se en el Besalú del 2019.