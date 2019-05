Ramon Besa, doctor ‘honoris causa’ de la Universitat de Vic

La Universitat de Vic (UVic) investirà doctor honoris causa el periodista Ramon Besa, redactor en cap del diari EL PAÍS. La comissió executiva de la Fundació Universitària Balmes, institució que gestiona el campus, ha aprovat la distinció impulsada per la Facultat d'Empresa i Comunicació i vol reconèixer un dels "periodistes esportius de referència de la premsa d'aquest país vinculat i compromès amb el territori", segons ha informat la universitat en un comunicat.

MÉS INFORMACIÓ Tsugite

Ramon Besa (Perafita, 1958), llicenciat en Periodisme i responsable de la secció d'esports de la redacció d'EL PAÍS a Catalunya, també col·labora a Ràdio Barcelona i Catalunya Ràdio i és professor de Periodisme a la Universitat Ramon Llull. Anteriorment va ser redactor en cap d'esports del diari Avui i redactor-fundador d'El 9 Nou.

El periodista ha assegurat que se sent "fora de joc", després de conèixer la concessió de la distinció, que considera "inesperada" i "grandiloqüent". "No podia esperar que una universitat es fixés en el meu perfil, m'ha agafat molt per sorpresa". Així mateix, Besa ha admès que se sent especialment content pel fet que el reconeixement provingui de Vic, la ciutat que va veure com Besa donava forma a les seves primeres cròniques esportives a la redacció d'El 9 Nou. "Jo em sento molt del territori i això és com recuperar la vocació periodística de nen", ha afegit.

Besa ha rebut premis com el Ciutat de Barcelona de Periodisme el 2000, el Quim Regàs de Periodisme el 2008, el Premi Internacional de Periodisme Manuel Vázquez Montalbán el 2009 i la medalla de bronze al mèrit esportiu del Consell Superior d'Esports el 2013.

L'acte d'investidura serà el 20 de juny a l'Aula Magna de la UVic. "Espero no fer el ridícul. Quan et donen una distinció és una responsabilitat que t'obliga a ser més curós", ha apuntat Besa, que també ha destacat la possibilitat d'escriure "amb tota llibertat". "Em deixen fer el que més m'agrada i, a més, em premien, què més es pot demanar?", ha expressat Besa.