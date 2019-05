El debat dels candidats per a Barcelona a TV3, en directe

El País Cat Les propostes d'ERC en matèria d'habitatge: https://twitter.com/ERCbcn/status/1130944171953532929 21/05/2019 23:12

El País Cat Colau reivindica que el seu govern municipal ha tancat 5.000 pisos turístics il·legals, i acusa la Generalitat de no posar pisos d'emergència habitacional. 21/05/2019 23:12

El País Cat Artadi acusa a Valls de tenir "molt poca credibilitat" en parlar de vivenda, ja que el candidat de Ciutadans ha evitat participar als dos debats específics que hi ha hagut sobre habitatge. 21/05/2019 23:09

El País Cat https://twitter.com/pscbarcelona/status/1130943315757674497 21/05/2019 23:08

El País Cat La CUP creu que la qüestió del turisme és part del problema de l'habitatge: "Hi ha una plaça turística per cada quatre habitatges a Barcelona, això són unes dades duríssimes". 21/05/2019 23:07

El País Cat Bou (PP) aposta per construir més habitatge als solars que estan buits. "Jo no sóc partidari de regular, hem de potenciar la construcció perquè si hi ha més pisos, baixa el preu", ha dit Bou. 21/05/2019 23:06

El País Cat Collboni (PSC) proposa un pacte transversal en matèria d'habitatge: "Barcelona pot tornar a construir 1.000 habitatges l'any com es va fer en l'etapa socialista". Creu que en aquest pacte hi han d'entrar la Generalitat, l'Ajuntament i els agents privats i particulars. 21/05/2019 23:03

El País Cat https://twitter.com/bcnencomu/status/1130940357489897473 21/05/2019 23:01

El País Cat Maragall (ERC) reivindica, en matèria d'habitatge, el decret sobre la regulació dels preus del lloguer que ha aprovat aquest dimarts el Govern. Aquesta és la informació sobre aquesta mesura impulsada per la Generalitat: http://cort.as/-IVNh 21/05/2019 23:01

El País Cat El regidor Eloi Badia, de l'equip de l'alcaldessa Ada Colau, respon per Twitter a Artadi: https://twitter.com/eloibadia/status/1130940262795157509 21/05/2019 22:59

El País Cat Valls insisteix en que l'equip municipal de Colau "ha fracassat": "Només s'han entregat 800 claus. Jo proposo crear 10.000 habitatges nous, i ho farem amb els solars buits". 21/05/2019 22:58

El País Cat Colau respon a les acusacions de Junts per Catalunya: "S'està fent més habitatge públic de lloguer que mai". 21/05/2019 22:57

El País Cat Artadi (Junts per Catalunya), acusa Colau d'haver incomplert les seves promeses en matèria d'habitatge. "S'ha d'apostar definitivament pel lloguer assequible. Perquè la gent jove no es pot emancipar. Necessitem un parc d'habitatge que estigui per sota del mercat", ha dit. 21/05/2019 22:55

El País Cat https://twitter.com/josebouvila/status/1130937808837857282 21/05/2019 22:54

El País Cat La moderadora del debat, la periodista Ariadna Oltra, intenta reconduir la discussió cap al problema de l'habitatge. Comença Anna Saliente, candidata de la CUP, que proposa expropiar els pisos buits que estan en mans dels fons voltors. 21/05/2019 22:52

El País Cat Bou (PP) acusa al govern de la Generalitat de comprometre el poble català l'1 d'octubre. "Gràcies a Déu no va passar res, amb la de coses que podien passar". "Creu que no va passar res?", li ha etzibat Artadi. 21/05/2019 22:51

El País Cat https://twitter.com/JuntsXCat/status/1130935450489761793 21/05/2019 22:49

El País Cat El debat segueix centrat en el conflicte pel procés independentista per part de tots els alcaldables, tot i que alguns candidats, com Collboni, Colau o Bou, han criticat els altres per no parlar de polítiques municipals. 21/05/2019 22:49

El País Cat https://twitter.com/bcnencomu/status/1130933840732667904 21/05/2019 22:47

El País Cat Colau (Barcelona en Comú) reivindica algunes de les mesures que ha impulsat el seu govern en aquests quatre anys, com la companyia elèctrica pública o les multes als fons voltors. "Nosaltres hem fet polítiques valentes, vostè, Maragall, que ha estat abans al govern de la ciutat, no ho ha fet mai", ha dit. 21/05/2019 22:47

El País Cat Ernest Maragall (ERC) critica els seus principals adversaris, Colau i Collboni, i assegura que Barcelona necessita "un govern efectivament republicà" i que ERC treballarà per les qüestions socials i també per la defensa dels drets. 21/05/2019 22:45

El País Cat https://twitter.com/CUPBarcelona/status/1130934351389220864 21/05/2019 22:44

El País Cat https://twitter.com/VallsBCN_2019/status/1130935250866114561 21/05/2019 22:42

El País Cat Després d'un debat que s'ha centrat entre Collboni i Valls, Artadi afirma: "Després d'aquests minuts en el que han volgut demostrar qui és més home, puc parlar". Artadi carrega contra el candidat socialista per no lluitar perquè hi hagi "una solució política a un conflicte polític". 21/05/2019 22:40

El País Cat "Sap quina és la diferència entre vostè i jo? Que jo puc guanyar les eleccions i vostè no", ha dit Collboni a Valls. "Les enquestes a Barcelona sempre s'equivoquen", diu Valls. "Jo conec una mica més això", ha contestat el socialista. 21/05/2019 22:36

El País Cat Collboni (PSC) respon a tots els "atacs" que, segons ell, el socialisme està rebent aquesta campanya. "Quan ha parlat la senyora Colau, he tancat els ulls i m'ha semblat sentir a una independentista". Collboni recrimina a Colau haver trencat el pacte municipal amb els socialistes i haver fet un gir cap al sobiranisme. 21/05/2019 22:35

El País Cat El candidat Manuel Valls es reivindica com l'únic "que diu clarament les coses", i assegura que el debat "no és sobre la vella política o sobre esquerres o dretes", sinó que és un debat sobre "el futur de Barcelona". Valls insisteix en preguntar sobre els pactes postelectorals, i insta a tots els partits a explicar a quins acords arribaran. 21/05/2019 22:32

El País Cat https://twitter.com/ERCbcn/status/1130930588322541568 21/05/2019 22:29

El País Cat Colau ha volgut reivindicar la participació dels comuns a l'1 d'octubre de 2017, i ha destacat que Barcelona té "grans compromisos de ciutat amb el republicanisme i la democràcia". 21/05/2019 22:28

El País Cat Ernest Maragall ha afirmat que sí que és una prioritat recuperar l'esperit de l'1 d'octubre, però també ha destacat que "aquesta ciutat necessita ser governada pel 100% de la ciutadania, i hem de recuperar el rumb amb bon govern". 21/05/2019 22:26

El País Cat Anna Saliente, candidata de la CUP-Capgirem Barcelona, ha apostat en la seva primera intervenció per "recuperar l'esperit de l'1 d'octubre" i ha instat als partits independentistes i als comuns a reunir-se amb els anticapitalistes per treballar en aquest camí. 21/05/2019 22:24

El País Cat Josep Bou (PP): "Si s'imposa el procés a Barcelona, malament rai. Barcelona ha de centrar-se en la millora econòmica i en la feina". "La millor manera perquè la ciutadania torni a tenir feina és que Ada Colau perdi la seva feina", ha afegit. 21/05/2019 22:23

El País Cat "Hem de tornar l'Ajuntament a la ciutat", ha dit el candidat d'ERC, Ernest Maragall, qui ha insistit que Barcelona ha de ser la capital d'una Catalunya independent. El debat sobre la independència també ha centrat la primera intervenció del socialista Jaume Collboni: "Em preocupa que parlem més d'aquesta qüestió que del que preocupa als barcelonins". 21/05/2019 22:21

El País Cat Responent a la mateixa pregunta, sobre l'abast de les eleccions municipals, la candidata de JxCat, Elsa Artadi, ha assegurat que aquesta cita electoral dirimirà quin model de ciutat vol Barcelona, després de quatre anys de polítiques que, segons Artadi, són un "fracàs". Artadi també ha assegurat que aquestes eleccions són una oportunitat per reivindicar els drets i les llibertats, i ha demanat el vot per a Puigdemont i Forn. El candidat impulsat per Ciutadans, Manuel Valls, ha assegurat que ell és l'únic alcaldable que no pactarà amb els independentistes 21/05/2019 22:20

El País Cat L'alcaldessa Ada Colau ha assegurat que aquestes són unes eleccions més que municipals "en el sentit que Barcelona és capital de Catalunya i és una ciutat oberta al món". "I hi ha debats globals, com la lluita contra el canvi climàtic, els discursos d'odi o els fons especuladors", ha afegit Colau, que creu que aquests últims quatre anys "Barcelona s'ha posicionat com a ciutat valenta amb polítiques valentes". 21/05/2019 22:17

El País Cat L'alcaldable d'ERC, Ernest Maragall, ha assegurat que treballarà per una ciutat global que sigui també capital d'una república catalana, mentre que el candidat del PSC, Jaume Collboni ha afirmat que no subordinarà la ciutat al procés independentista. Josep Bou, candidat del PP, ha assegurat que treballarà per una ciutat "unida i de tots els barcelonins". I Anna Saliente, de la CUP, ha recordat que l'Estat "està molt lluny de la democràcia", i ha assenyalat "fer fora els fons immobiliaris" com a primera prioritat. 21/05/2019 22:07

El País Cat La primera pregunta del debat és sobre en què no es permetrien fallar els candidats a l'alcaldia. L'actual alcaldessa, Ada Colau, ha dit que no es permetria fallar als nens i nenes de la ciutat i que busca un projecte de ciutat també per a ells. La número dos de la candidatura de Junts per Catalunya, Elsa Artadi, ha promès no fallar en la defensa dels drets polítics, mentre que Manuel Valls ha afirmat que no vol fallar "davant la por i la inseguretat de la ciutat". 21/05/2019 22:04

El País Cat Comença el debat a TV3 per les eleccions municipals a l'alcaldia de Barcelona amb un record pel candidat de Junts per Catalunya, Quim Forn, en presó preventiva pel procés. 21/05/2019 22:01