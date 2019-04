Pilar Rahola, la millor actriu còmica de Catalunya

Els agents del procés estan sent jutjats, però hi ha qui diu que han derrotat Espanya.

Ja que avui penso parlar de teatre, començaré amb una pregunta: què han de fer els actors per excel·lir en la seva feina? La resposta és senzilla: han de ser autèntics, creïbles i convincents; han de fer que el públic se’ls cregui, que no es noti gens que el seu discurs és après de memòria, sinó que surt com si hagués nascut del personatge mateix, i no d’un text escrit per un altre.

Si, a més a més, l’actor és còmic, se li ha d’exigir una qualitat addicional molt més difícil: no ha de semblar que vol fer riure. Al contrari: ha d’estar seriós i ens ha de convèncer que no diu el text per fer riure, sinó per convicció. Això és el més difícil de tot. I afortunadament nosaltres tenim la millor actriu còmica de Catalunya, la que incorpora en la seves actuacions totes les qualitats que he descrit. És la Pilar Rahola!!!

Posaré només un exemple: quan tothom sap que els principals agents del procés estan asseguts a la banqueta dels acusats o bé s’han fugat de la justícia, i ella, en canvi, seriosa i agressiva, ens diu que el procés independentista ha derrotat Espanya, el resultat és la perla de la comicitat. Aquí és on es veu el seu geni d’actriu: fer riure imitant el teatre de l’absurd, i fer-ho tan bé, que ni se li escapa el riure, ni se li veu que tingui ganes d’aguantar-se’l; al contrari: se la veu agressiva, malhumorada i batalladora. Aquest és el secret del seu èxit.

Seríem injustos si no reconeguéssim que els abillaments que es penja l’ajuden molt. Sense les arracades de llacet, o la papalloneta groga, o sense la curvatura de l’esquena simulant submissió, quan en realitat és tan revolucionària, no seria tan creïble; però tot això són artificis lícits en una bona actriu.

Un amic meu, convergent de tota la vida, em diu que estic totalment equivocat; que la Rahola no va a TV3 a fer riure; hi va perquè li paguen una fortuna, que el seu incentiu és la pasta que cobra, i que, no en va, es va escarrassar a escriure l’hagiografia del seu amic Mas, titulada La careta del rei Artur. (En castellà es titula, em sembla, La jeta del rey Arturo. No tinc gaire memòria per a segons quins títols.)

Bé, tothom sap que els negocis són el primer objectiu de tots els convergents i postconvergents, i que estan sempre a l’expectació de l’euro. Per això es pensen que la Rahola també hi està, i per això la calumnien, pobreta. Però jo sé que no és veritat. Jo sé que la Rahola és la millor actriu còmica de Catalunya.

Sisplau, Artur, tu que ets el responsable d’haver-nos encolomat el Puigfugit (i de retop, el de la ratafia), no deixis que la Rahola, imitant el Puigfugit, fugi de TV3. És tan divertida! Si ens la conserves, et perdonarem tots els desastres que has causat al país i a Convergència, que, com saps perfectament, no són pas pocs. Conserva’ns-la!