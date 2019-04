10 llibres per Sant Jordi

El camí dels esbarzers | Alba Dalmau

Angle Editorial

204 pàgines

16,50 euros

La capacitat de fixar-se en els petits detalls maliciosos, de pura enveja o impotència o ràbia, que marquen la manera de ser de tota persona insatisfeta és un dels trets de la mirada literària (àgil, mil·limètrica) d’aquesta escriptora de Cardedeu. L’atenció que ja va despertar en el seu llibre anterior, Estàndards, es ratifica ara en aquests 25 relats, cosits per uns personatges que apareixen i desapareixen, habitants en un poble fixat per la pols d’un temps que sembla que no passa.

Cambiar de idea | Aixa de la Cruz

Caballo de Troya

160 pàgines

14,90 euros

Bona finestra per on mirar i calibrar aquesta nova fornada d’escriptores que sacseja la narrativa en castellà com feia anys que no es veia. Feminisme, anticapitalisme, crítica i autocrítica es barregen aquí en aquesta mena de memòries novel·lades d’una jove de Bilbao de 30 anys acabats de fer i que deixa entreveure des de les marques de conviure amb un pare que no és el biològic fins a la transhumància de la primera emancipació per set ciutats, passant per la mort de la millor amiga, la descoberta i pràctica de l’homosexualitat…

Juventud sin Dios / El pasajero | Ödön von Horváth / Ulrich Alexander Boschwitz

Traduccions d’Isabel Hernández / José Aníbal

Nórdica / Sexto Piso



18 / 19,90 euros

No és un esforç –literàriament, per cruesa i estètica, són una delícia– llegir tots dos llibres: junts conformen un fris únic sobre com es va anar covant el nazisme. En el format d’un dietari, el llibre de Von Horváth narra, amb una ironia desencisada, la paor que experimenta un professor en veure com les aules es van convertint en camps d’adoctrinament; el de Boschwitz té molt d’autobiogràfic: un empresari jueu d’èxit, de sobte, ha de fugir de Berlín si no vol ser engolit per la bogeria feixista. Pur error mutat en pura literatura.

Descodificacions

Màrius Sampere

Proa

624 pàgines

22 euros

Les preocupacions metafísiques pocs cops han tingut una traducció tan clara en poemes col·loquials, sense recarregar-los falsament de bellesa, com en Sampere. Sense obra completa encara, aquest volum aplega vuit dels seus poemaris, molts d’introbables, sel·leccionats per ell mateix i que permeten fer un notable recorregut per la seva obra des del seminal L’home i el límit. Hi ressonen les petjades de Celan, Pizarnik i Gelman en aquest interrogar-se sobre què en fem, de la vida, les relacions amb la mare, un cert humor sobre un mateix i tot plegat...

La biblioteca en llamas



Traducció de Juan Trejo

Temas de Hoy

398 pàgines

20 euros

Un dels grans puntals de The New Yorker sempre ha tingut una gran virtut: mirar diferent. Ho va demostrar fixant-se en un traficant de flors (El ladrón de orquídeas) o en la vida d’un gos (Rin-Tin-Tin). Ara hi torna amb un succés que l’explosió de Txernòbil eclipsà: l’incendi, l’abril de 1986, de la biblioteca de Los Angeles, que s’emportà un milió de llibres, en una de les destruccions d’exemplars més grans de la història. Amb prosa, fonts i recursos estilístics envejables, el lector levita enmig de flames i prestatges, dels sentiments dels treballadors, del funcionament de les biblioteques i pel cap del piròman que ho provocà.

Visc, i visc, i visc / Sigo aquí



Traduccions de Marc Rubió / Concha Cardeñoso

L’Altra Editorial / Libros del Asteroide

248 / 272 pàgines

19,95 euros

Exactament 17 vegades ha estat una de les veus més potents de la literatura irlandesa actual (La distància que ens separa; Aquest deu ser el lloc) a punt de morir. Malgrat que foren episodis que tenia tancats en el cofre de l’oblit, els ha recuperat pensant en transmetre la joia de viure a una de les seves filles, que pateix una severa al·lèrgia que posa greument en perill la seva salut entre 12 i 15 cops l’any. Un intent d’estrangulament, una encefalitis aguda... d’aquests abismes va tornar O’Farrell, més alterada, més trista, però també més sàvia. Un cant a la vida teixit amb fils de mort...

Los campos de concentración de Franco

Carlos Hernández de Miguel



556 pàgines

24,90 euros

Queden encara zones d’ombra en la bibliografia sobre la Guerra Civil. I la dels camps de concentració n’és una. A Catalunya, els feixistes n’instal·laren 14 dels 286 que obriren a tot l’Estat, per on es calcula que passaren entre 700.000 i un milió de persones. Hi deixaren la vida almenys 10.000... Amb el rigorós treball que l’ha caracteritzat com a periodista, l’autor signa un dels estudis més complets que s’han fet mai sobre el tema, cridat a ser un referent, xifres a banda, ni que fos només per la quantitat de testimonis esfereïdors que recull: tortures al sol, cops a tort i a dret, racionaments de menjar i aigua, sacas nocturnes, falsos afusellaments...

El coro de medianoche

Gene Kerrigan



Sajalín

414 pàgines

23 euros

Admirat pels seus superiors i odiat pels seus companys per delator, els 20 anys de servei a la Garda Síochána, la policia irlandesa, han fet que Harry Synnott ja n’hagi vist de tots colors i que per això s’estigui convertint en un particular guia de la Dublín actual, un Leopold Bloom joycià de la part més fosca de la ciutat. El pols dels carrers, diàlegs punyents i personatges complexos són, per sobre dels casos (aquí, una suposada violació i la persecució d’un atracador reincident), en el que cal fixar-se, marca de la casa d’un periodista que sembla que vol ser un clàssic modern del gènere.

Sabrina



Salamandra Graphic

204 pàgines

24 euros

No és atzarós que aquesta hagi estat la primera novel·la gràfica a competir pel refinat premi Man Booker amb les seves germanes no visuals. Com a mínim, hi ha dos motius, de fons i forma. Sobre el primer, el dur retrat de la societat actual i el crit d’alerta contra la manipulació informativa, les fake news i els gurus de les xarxes socials a partir de com pateixen el segrest d’una noia i la cerca del culpable la seva germana, el company i un amic militar. De l’altra, l’aconseguida manera com el jove autor del ja revelador Beverly transmet gràficament l’angoixa, la lentitud, els moments reflexius que requereixen els personatges i la trama (colors plans, silencis, vinyetes despullades, perspectives...).

Kubala

Manuel Ibáñez Escofet



158 planes

18 euros

“Discret, silenciós, enraonat, que confessa el seu amor a la música, sobretot la italiana, el seu gust per les biografies de Zweig i de Maurois...”, definia aquest gran periodista de regust estilístic planià l’hongarès d’or blaugrana, abans de dir que, tot seguit, es transformava, s’aixecava i bellugava colzes i cul pel menjador per explicar una jugada de futbol. Deliciosa recuperació d’un text de 1962, amb bonus track: sucosa introducció de Josep Maria Sòria sobre aquell mestre de periodistes i la premsa de l’època i uns quants articles més seus sobre qui va ser tot un fenomen sociològic a Catalunya.