Toni Soler es moca amb la senyera a TV3 per fer costat a Dani Mateo

Toni Soler, acompanyat de Jair Domínguez, es va voler solidaritzar amb Dani Mateo després de la polèmica per l'esquetx en què l'humorista d'El intermedio simulava que es mocava amb la bandera d'Espanya. Ho va fer mocant-se amb un mocador amb els colors de la senyera en el programa satíric de TV3 que presenta i dirigeix: Està passant.

L'escena, que s'ha compartit milers de vegades, comença amb Soler explicant que “com que el Dani és un company i estem a favor de l'humor sense censura, ara procediré a mocar-me amb un símbol nacional”.

És llavors quan el periodista i escriptor Jair Domínguez es treu de la butxaca una senyera, la bandera oficial catalana, davant les protestes de Soler, que diu que no s'hi vol mocar. "Ah, amb l'espanyola sí i amb la catalana no. Doble rasero!", diu Domínguez, i Soler li contesta que "és molt gran i aquesta tela t'enceta el nas. Tinc una cosa molt millor per mocar-me com déu mana". Soler recorre llavors al “dispensador de senyeres per mocar-se”, un paquet de mocadors de paper amb el disseny de la bandera.

Després que Soler faci ús d'aquests mocadors catalans, Domínguez pretén que el presentador llenci el mocador en una de les urnes del referèndum de l'1 d'octubre. Soler simula objeccions mentre Domínguez insisteix: “Acabem d'enfadar-nos ja amb tots!”.

L'escena d'Està passant arriba dies després que Mateo es moqués amb la bandera d'Espanya a El intermedio, la qual cosa va provocar que a Twitter molts s'indignessin (almenys aparentment) per l'esquetx. Fa quatre anys, una escena similar va passar completament desapercebuda a El club de la comedia. En canvi, en aquesta ocasió tant Mateo com el programa han perdut contractes de publicitat i patrocinis. L'humorista s'ha disculpat diverses vegades i el programa ho va fer dilluns a la nit.

De totes maneres, la resposta de Soler i Domínguez continua sense convèncer alguns, que asseguren en els comentaris al vídeo, entre altres coses, que en realitat la bandera amb la qual cal fer-ho és l'estelada o que tècnicament no ho han fet amb la bandera, com si fos millor fabricar i utilitzar mocadors de paper amb els colors d'aquest símbol.

D'altra banda i com ja comentàvem a Verne, a El intermedio el mateix Dani Mateo ja havia fet bromes tant amb les banderes catalanes (inclosa l'estelada) com amb l'himne de Catalunya. El còmic encara no ha contestat al gest de Toni Soler.