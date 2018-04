Les novetats de narrativa catalana del Sant Jordi 2018

Robinson

Vicenç Pagès

Empúries

192 pàgines

17 / @9,99 euros



Un <enigmàtic H. entra d’incògnit a casa dels veïns per fer una prova que s’ha autoimposat: estar-s’hi el màxim de temps mentre els propietaris són de vacances, per purificar-se, per conèixer la casa del costat de la mateixa manera que les novel·les “serveixen per ficar-se discretament en la vida del proïsme”. Elabora les normes de conducta sobre la marxa, però, com tot joc, com tota novel·la, l’aventura d’H. té uns constrenyiments que s’han de complir al peu de la lletra: ha d’explorar les habitacions de dreta a esquerra; es permet recular, si bé només una vegada per habitació; cal escorcollar tots els racons per trobar qualsevol cosa que busqués sense saber-ho: en un naufragi, i això el Crusoe de Defoe ho va aplicar, tot pot resultar útil. Nou gran exercici de l’autor d’Els jugadors de whist.