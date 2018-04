La rosa groga creix a Sant Jordi

La rosa groga entra amb força a les floristeries durant la Diada de Sant Jordi d'aquest any. La gran cita amb la cultura a Catalunya, on carrers i places s'inunden de llibres i roses, es veurà esquitxada per la presència de 600.000 roses grogues, una xifra, almenys, deu vegades superior a l'habitual. El president del Gremi de Floristes de Catalunya, Joan Guillén, ha justificat aquest dijous l'altíssima demanda a causa de la campanya d'Òmnium Cultural, iniciada al març, que convida a la gent a comprar una rosa d'aquest color en solidaritat amb els líders independentistes empresonats. Des del gremi també han rebut encàrrecs d'incorporar llaços grocs.

La rosa tradicional vermella serà, com cada any, la protagonista de Sant Jordi. En una roda de premsa junt amb els representants dels gremis de forners i llibreters, Guillén ha explicat que els floristes esperen vendre set milions de flors vermelles, un 10% més que el 2017. El sector justifica aquesta elevada xifra per la "creixent recuperació econòmica" i el fet que la festivitat tingui lloc dilluns, dia laborable. El Gremi de Llibreters de Catalunya també es mostra "optimista" per la venda de llibres, encara que no es marca cap objectiu pel "context d'incertesa actual". L'any passat el sector va facturar 21,80 milions d'euros, un 4% més que el 2016.

Miquel Dornay, president del Consell de Gremis del Comerç, ha reivindicat la festivitat en el Dia Internacional del Llibre en uns "moments convulsos en els quals necessitem donar a la nostra ciutadania motius d'alegria". Pel seu costat, la directora General de Comerç, Muntsa Vilalta ha celebrat Sant Jordi com una tradició de "cohesió" entre les persones i que demostra "com mostrem Catalunya al món". La Generalitat i el Govern van començar fa un any el camí perquè Sant Jordi sigui reconeguda com a Patrimoni Immaterial per la UNESCO. Un procés, ara "parat", segons Guillén, per l'actual clima polític i la intervenció del Govern català per l'article 155..

El Gremi de Llibreters ha convidat una vintena de periodistes estrangers perquè "visquin la Diada en persona" des de la Casa dels Punxes, com a epicentre de la jornada, ha explicat el seu president, Pere Fàbregues. Des del Gremi de Flequers, Jaume Beltrán, ha anunciat el concurs del pa de Sant Jordi per celebrar el 30 aniversari d'aquest aliment fet amb sobrassada i nous.

Els floristes demanen menys llicències

El regidor de Comerç de l'Ajuntament de Barcelona, Agustí Colom, ha anunciat que la capital catalana acollirà 3.892 parades de roses, una xifra excessiva per al representant dels floristes, Joan Guillén, que considera que la ciutat n'està "saturada". Guillén ha demanat un "pla de reubicació" de les parades que, segons el seu criteri, no haurien de superar les 2.500 i actualitzar l'ordenança actual de 1994.

El florista també ha assenyalat els "3.000 llocs amb galledes d'aigua" de persones, diu, que venen sense llicència i el "fenomen d'empreses que utilitzen estudiants per sol·licitar llicències massivament". Colom ha contestat que el Consistori "controla" les vendes sense llicència, però, aquest, no pot ser "més exhaustiu" a causa dels treballs de la Guàrdia Urbana de seguretat en el context del nivell d'alerta 4 antiterrorista d'Espanya.

La policia local intensificarà dilluns els controls de seguretat. Com a novetat, també es tancarà al trànsit el carrer Consell de Cent, entre passeig de Gràcia i Rambla de Catalunya, els dos carrers que concentren la majoria de les 980 parades de llibres que albergarà Barcelona.