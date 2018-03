Les tribulacions d’un conseller i d’un alcalde

La retòrica de justificació es manté en dos llibres més, també ben recents, firmats per protagonistes de primer nivell, Andreu Mas-Colell i Xavier Trias. Són obres que es distancien del procés tot i mantenir-hi inevitables punts de connexió. Turbulències i tribulacions. Els anys de les retallades (Edicions 62) és el treball que l’exconseller d’Economia Mas-Colell signa amb els seus col·laboradors Albert Carreras i Ivan Planas. El títol ho diu tot: és la narració detallada de com la Generalitat d’Artur Mas va fer front a la crisi econòmica, a les exigències d’austeritat de la Unió Europea i a la batalla del dèficit que Mas-Colell lliurava amb Cristóbal Montoro. El ministre d’Hisenda espanyol és el dolent d’un llibre on, per exemple, s’explica amb tots els ets i uts la creació de la loteria de la Grossa, però es passa de puntetes per la fallida privatització d’Aigües Ter-Llobregat (ATLL).

Mas-Colell, Carreras i Planas toquen col·lateralment el desafiament independentista, i sovint no sempre per lloar-lo: en concret, destaquen els obstacles que van plantejar en la relació amb Madrid els acords de la Generalitat amb els partits independentistes per convocar la consulta del 2014 i la declaració parlamentària de ruptura amb l’Estat del 9-N del 2015. Els autors de Turbulències i tribulacions no s’estan de criticar la propaganda del seu propi Govern, sobretot quan promocionava la presentació de les declaracions fiscals a l’Agència Tributària de Catalunya (ATC): “Hi va haver organitzacions i agrupacions que, potser per ingenuïtat, potser per càlcul polític, adoptaren una posició d’insubmissió aparent i exigien, amb la passió que resulta d’estar en possessió de la veritat, que l’ATC ja estigués preparada per col·laborar en aquesta tasca patriòtica. Diem aparent perquè tot va acabar sent, amb la nostra col·laboració, una gran comèdia”.

A diferència de Mas-Colell, Xavier Trias no fa cap exercici d’autocrítica a les memòries Tot el que no es volia dir (Pòrtic). Escrit com si Trias parlés i algú transcrigués les seves paraules, el veterà polític fa un repàs de la seva experiència al Departament de Salut i com a conseller de Presidència, tot estalviant qualsevol apunt negatiu sobre personatges tèrbols amb qui va treballar, com ara Macià Alavedra o Lluís Prenafeta. Trias carrega contra Ada Colau i l’exministre d’Interior Jorge Fernández Díaz per utilitzar el joc brut per desbancar-lo de l’alcaldia de Barcelona. Trias també critica Santi Vila per traïdor: “Després de la reacció d’Espanya només et queda la possibilitat d’estar a favor i a disposició del Govern”.