Les dotze més sonades

Un any que difícilment es podrà oblidar a Catalunya, tant en la seva història com en el record més personal. Pels atemptats gihadistes que el 17 d’agost van arrasar la vida de 16 persones a la Rambla —on Younes Abouyaaqoub va atropellar mortalment 14 persones que passejaven tranquil·lament— i a Cambrils. Un tràgic succés que, però, es va veure superat —que no oblidat— per la vertiginosa successió d’esdeveniments polítics al voltant del procés.

Pel referèndum de l’1 d’octubre —i les càrregues policials a peu dels col·legis—, per la via unilateral d’independència finalment aprovada pel Parlament el 27 d’octubre. Per l’ingrés a la presó de part del Govern català i dels líders independentistes Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. Per la fugida a Bèlgica del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i de part del seu Govern. Per la suspensió de l’autonomia catalana en aplicació de l’article 155 de la Constitució. Per la celebració d’unes eleccions autonòmiques convocades pel president del Govern, Mariano Rajoy... Una voràgine política amb conseqüències en l’economia i altres efectes col·laterals, com el capítol de Sixena.

Un any en què Barcelona ha viscut una bombolla del mercat del lloguer i una turismofòbia indissimulada, i en què ha perdut l’agència del medicament (EMA). Un 2017, això sí, amb interessants exposicions, amb un Messi intractable i un Barça que gira al seu voltant, i amb Marc Márquez amb un nou títol de MotoGP —el quart—. I amb l’adeu de personatges del món de la política i la cultura. Aquestes són algunes de les notícies més sonades.